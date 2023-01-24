ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

القاهرة - بوابة الوسط

أُدرج اسم النجم توم هانكس في ثلاث فئات من قائمة الترشيحات لنيل جوائز «راتزي»، النسخة المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ إنتاجات العام.

يأتي ذلك رغم أن فيلم «إلفيس» الذي شارك فيه هانكس من بين الأعمال الأوفر حظا للفوز في جوائز الأوسكار، وفق «فرانس برس».

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واختار منظمو هذه الجوائز الساخرة الممثل ضمن القائمة المختصرة للترشيحات عن دوره كمدير لأعمال إلفيس بريسلي في فيلم عن سيرته، وعن قيامه بصوته بتجسيد شخصية نحات الخشب جيبيتو في الصيغة الجديدة من فيلم «ديزني» الشهير «بينوكيو».

وأوضح بيان صادر عن منظمي «راتزي» أن هانكس قدّم في فيلم «إلفيس» الأداء «الأكثر عرضة للازدراء العام 2022» جعله يُرشّح لفئتين من هذه الجوائز.

فيلم «إلفيس»

ومع أن فيلم «إلفيس» نفسه قوبل باستحسان واسع من النقاد، وكذلك أداء النجم أوستن بتلر فيه، كان توم هانكس في دور مدير أعمال إلفيس، عرضة للانتقادات.

أما «بينوكيو» من إنتاج «ديزني»، فهو ضمن الأفلام الخمسة المرشحة لجائزة «راتزي» عن «أسوأ فيلم»، إلى جانب «بلوند» الذي يتناول سيرة مارلين مونرو.

وأُطلقت جوائز «غولدن راسبيري أووردز»، الاسم الرسمي لـ«راتزي»، في لوس أنجليس العام 1981 على يد طلاب سابقين في السينما واختصاصيين في هوليوود.

وتُعلَن أسماء الفائزين بهذه الجوائز في 26 مارس عشية حفلة الأوسكار. ويحصل الفائزون على جائزة تمثل حبة توت بحجم كرة الغولف موضوعة على بكرة فيلم «سوبر 8».