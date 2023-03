موسيقى سعاد بشناق تُعزف في «أوركسترا الأمم المتحدة» بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

عزفت «أوركسترا الأمم المتحدة السيمفوني» مقطوعة «غدا» للمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، لتكون بذلك المرأة العربية الوحيدة التي تشارك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، أمس الأربعاء، في نيويورك.

الحفل أقيم تحت عنوان «المرأة العالمية في مجال الموسيقى»، وهو البرنامج الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع شبكة أصوات متحدة من أجل السلام على هامش المؤتمر العالمي المعني بوضع المرأة (CSW 67)، وفقا لبيان.

يهدف البرنامج إلى تقديم الملحنات وقائدات الأوركسترا وتسليط الضوء على موسيقاهن ومواهبهن لزيادة الوعي وتحفيز المشاركة والنشاط والتغيير نحو صناعة موسيقية وبيئة اجتماعية أكثر شمولا.

سعاد بشناق مؤلفة موسيقية من أصول سورية وفلسطينية وبوسنية، وتحمل الجنسيتين الأردنية والكندية. درست في المعهد العالي للموسيقى في سوريا، وتحمل درجة البكالوريوس في التأليف الموسيقى من جامعة «ماكجيل» في كندا.

يضم رصيدها السينمائي أكثر من 40 عملا أحدثهم فيلم «جنائن معلقة» للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 79 من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي».

فازت سعاد بالعديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلم «Incorrigible: The Story of Velma Demerson» في حفل توزيع جوائز «Hollywood North Film Awards»، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلم «Jasmine Road» من مهرجان «الفنون الجميلة» الذي ينظمه معهد «فينيسيا للفنون المعاصرة» في لوس أنجليس، كما فازت بجائزة «هوليوود للموسيقى في الإعلام» (Hollywood Music in Media Award) عن مقطوعتها الأوركسترالية «غدا»، التي عزفتها «أوركسترا الأمم المتحدة السيمفوني» في احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

عزفت موسيقاها الأوركسترالية من قبل «الأوركسترا الوطنية البلجيكية»، و«فيرمونت سيمفوني»، و«الأوركسترا العربية الوطنية»، وفرقة «فريدناور كاميمير»، و«سيمفونية لونبورغ»، و«أوركسترا بيرجارا السيمفونية»، و«أوركسترا بريطانيا بوليس»، و«أوركسترا المغتربين السوريين» (والتي تنتمي إليها بوصفها ملحنة مقيمة) على سبيل المثال لا الحصر، وعُزفت موسيقاها في أماكن مثل Konzerthaus Berlin وPhilharmonie Berlin وBOZAR وMalmo Live Konserthus وElbphilharmonie.

المؤلفة الموسيقية سعاد بشناق في نيويورك (خاص لـ بوابة الوسط)