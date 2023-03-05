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إطلاق البوستر التشویقي لفیلم «ابن الحاج أحمد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 10:37 صباحا
إطلاق البوستر التشویقي لفیلم «ابن الحاج أحمد»
البوستر التشويقي الأول لفيلم «ابن الحاج أحمد» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «ابن الحاج أحمد» البوستر التشويقي الأول للعمل الذي يتصدر بطولته نجم الكومیدیا شیكو، والمنتظر عرضه في موسم عید الفطر المبارك.

ویظھر في البوستر النصف الأعلى من رأس شیكو بشكله الجدید الذي یختلف عن جمیع أعماله السابقة، بشعر طویل ومجعد مقصوص من الجانبین ومصبوغ باللون البرتقالي، وفقا لبيان.

یمثل فیلم «ابن الحاج أحمد» البطولة المنفردة الأولى لشیكو بعد عدد كبیر من التجارب الناجحة التي اشتھر من خلالھا الثلاثي الذي یضم أحمد فھمي وھشام ماجد كان آخرھا فیلم «الحرب العالمیة الثالثة»، ثم مجموعة تجارب ثنائیة مع النجم ھشام ماجد كان آخرھا فیلم «قلب أمه»، ومسلسل «اللعبة» الذي حقق نجاحا كبیرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

یعود شیكو في فیلم «ابن الحاج أحمد» للتعاون مع المخرج معتز التوني، بعد تجربة ناجحة في مسلسل «اللعبة»، وفیلم الكومیدیا «سمیر وشھیر وبھیر».

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یشارك في بطولة «ابن الحاج أحمد» كل من سید رجب ورحمة أحمد ومصطفى غریب وصبري فواز ومحمد لطفي وعایدة ریاض. الفیلم من تألیف أحمد محيي، ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة «الطاھر میدیا برودكشن»، ویقوم بالحملة التسویقیة للفیلم شركة «MAD Solutions».

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