باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الفنان باسل الزارو تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «أسيل» في الفيوم (جنوب غرب القاهرة) والذي يشارك في بطولته مع ثراء جبيل ومكون من 15 حلقة ومقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى قنوات المتحدة.

ويجسد باسل شخصية «كريم» المهندس المعماري الذي يمر بالعديد من المنعطفات في حياته، وفقًا لبيان.

مسلسل «أسيل» يتقاسم بطولته ثراء جبيل وباسل الزارو ويشارك أيضًا أحمد سلطان وسلوى محمد علي وإلهام عبدالبديع وبدرية طلبة وإسراء رخا وأحمد بلال وملك بدوي وحسن العدل وياسر صادق، ومن تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة «إيما لاين».

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ويسجل المسلسل التعاون الثاني على التوالي بين باسل الزارو وشركة «إيما لاين» بعد مسلسل «دوبامين» وشارك الزارو في بطولته ريم مصطفى ومحمد كيلاني وبسنت شوقي وتيام مصطفى قمر وإسراء رخا ومروان يونس وضيف الشرف أحمد بلال، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، حيث تراهن الشركة على باسل ليكون أحد النجوم البارزين خلال الفترة المقبلة.