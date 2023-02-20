  • Alwasat News
Atwasat

حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 03:07 مساء
حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»
حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تشهد الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إقبالا جماهيريا ملحوظا على عروض الأفلام في سينما مترو، بعد إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد بمستوى الأعمال المشاركة هذا العام.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد قاعات سينما مترو، إقبالا كبيرا من الجمهور على مشاهدة الأفلام القصيرة التي يوفرها المهرجان للعرض للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب العديد من الأعمال المشاركة للمرة الأولى عالميا.

- «الإسكندرية للفيلم القصير»: صناع الأعمال المشاركة يروون حكايات من الكواليس

تقام عروض أفلام المهرجان في سينما مترو بوسط البلد حتى ٢١ فبراير، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان، ويعقبها ندوات مع صناع الأعمال المشاركين من العديد من دول العالم، للحديث حول كواليس وصعوبات صناعة فيلم قصير، والفرصة التي يتيحها المهرجان لتكريم هذه الأعمال.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بافتا» البريطانية: 7 جوائز لـ«آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت»
«بافتا» البريطانية: 7 جوائز لـ«آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت»
جائزة نقابة المخرجين الأميركيين تذهب إلى كوان وشينرت
جائزة نقابة المخرجين الأميركيين تذهب إلى كوان وشينرت
«الإسكندرية للفيلم القصير»: صناع الأعمال المشاركة يروون حكايات من الكواليس
«الإسكندرية للفيلم القصير»: صناع الأعمال المشاركة يروون حكايات من...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده...
تازر يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
تازر يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»...
المزيد
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر...
حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»
حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»...
تأزم موقف الفكاهي الفرنسي المتهم بحيازة مواد إباحية لأطفال
تأزم موقف الفكاهي الفرنسي المتهم بحيازة مواد إباحية لأطفال...
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» ......
المزيد