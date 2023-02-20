حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إقبالا جماهيريا ملحوظا على عروض الأفلام في سينما مترو، بعد إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد بمستوى الأعمال المشاركة هذا العام.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد قاعات سينما مترو، إقبالا كبيرا من الجمهور على مشاهدة الأفلام القصيرة التي يوفرها المهرجان للعرض للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب العديد من الأعمال المشاركة للمرة الأولى عالميا.

- «الإسكندرية للفيلم القصير»: صناع الأعمال المشاركة يروون حكايات من الكواليس

تقام عروض أفلام المهرجان في سينما مترو بوسط البلد حتى ٢١ فبراير، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان، ويعقبها ندوات مع صناع الأعمال المشاركين من العديد من دول العالم، للحديث حول كواليس وصعوبات صناعة فيلم قصير، والفرصة التي يتيحها المهرجان لتكريم هذه الأعمال.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

حضور جماهيري قوي لعروض أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)