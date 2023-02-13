  • Alwasat News
Atwasat

ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 12:01 مساء
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
ريهانا خلال عرض فني قدمته في استراحة «سوبر بول» بولاية أريزونا الأميركية، 12 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أمتعت المغنية ريهانا الجمهور بأغانيها، ليلة الأحد، في استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قبل أن تعلن أنها حامل مجددا، في نبأ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ممثل عن الفنانة لمجلة «ذي هوليوود ريبورتر»، أن النجمة المتحدرة من بربادوس تنتظر طفلها الثاني، بعد أقل من عام على ولادة ابنها من مغني الراب أساب روكي في 13 مايو 2022، وفق «فرانس برس».

وفي إطلالتها المنتظرة بعد سنوات على آخر حفلة لها، ظهرت الفنانة البالغة 34 عاما على منصة معلقة فوق أرض ملعب ستيت فارم بمدينة غلينديل بولاية أريزونا الأميركية، حيث أقيمت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية للمحترفين.

الفنانة التي دخلت بقوة عالم موسيقى البوب قبل نحو 18 عاما مع أولى أغنياتها، «بون دي ريبلاي»، قدمت بعضا من أبرز أعمالها التي احتلت صدارة سباقات الأغنيات في الولايات المتحدة، بينها «وورك» و«وي فاوند لوف» و«أمبريلا» و«دايمندز».

مرتدية سترة حمراء ومعطفا متناسقا، قدمت ريهانا وصلتها الفنية وسط مئات الراقصين الذين ارتدوا جميعا بزات بيضاء كاملة، بعضهم على منصات مرتفعة، فيما البعض الآخر على أرض الملعب.

إبهار زائد
وفيما قامت ببعض الحركات الراقصة، فإن أول مليارديرة تؤدي عرضا ضمن مباريات «سوبر بول» (إذ تُقدّر ثروتها الشخصية بـ1.4 مليار دولار)، قدمت أداء رصينا نوعا ما، وهو أمر غير معتاد مقارنة مع الإبهار الزائد في الاستعراضات خلال هذا الحدث السنوي.

- ريهانا تقدم عرضا فنيا خلال مباراة «سوبر بول» المقبلة

ولم تستقبل المغنية أي ضيف معها على المسرح، وهو أمر نادر أيضا في هذا الحدث، إذ حتى بيونسيه تشاركت العرض في العام 2016 مع كولدبلاي وبرونو مارس.

وتخطى مستخدمو الإنترنت بأكثريتهم الأغنيات والرقصات، إذ تركزت تعليقاتهم على حمل ريهانا الذي ظهر من خلال بطنها المستدير خلال العرض.

وكتبت مراسلة قناة «إن بي سي» في دالاس هولي فورد على «تويتر»، «ريري حامل؟».

كذلك كتبت أليكسا لارديري، من نيويورك، أن «ريهانا قد تكون حاملا، لكن شكل جسمها قد يكون عائدا» لكونها أنجبت قبل فترة وجيزة، قبل أن يضع الناطق باسم ريهانا حدا للتشويق.

بعد تسعة أشهر من ولادة ابنهما، لم تكشف ريهانا وأساب روكي عن اسمه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سينما المرأة» يستقبل «حظر تجول» الخميس 23 فبراير
«سينما المرأة» يستقبل «حظر تجول» الخميس 23 فبراير
«أس بيستاس» الفائز الأكبر بجوائز «غويا» الإسبانية
«أس بيستاس» الفائز الأكبر بجوائز «غويا» الإسبانية
تفاصيل أفلام المسابقة الروائية بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
تفاصيل أفلام المسابقة الروائية بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
المزيد
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني
ريهانا تعود إلى «سوبر بول».. وتكشف حملها بطفلها الثاني...
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار
فسيفساء معمودية فلورنسا المذهلة باتت متاحة للزوار...
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»...
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام
انطلاق أكبر معرض على الإطلاق عن فيرمير بأمستردام...
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس
تحذيرات من تدمير آخر آثار حي المغاربة في القدس...
المزيد