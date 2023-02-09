  • Alwasat News
Atwasat

محمد علام: سعيد بالتعاون مع بهاء سلطان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 11:55 صباحا
محمد علام: سعيد بالتعاون مع بهاء سلطان
أغنية «البيت وحش» من المقرر طرحها مساء الخميس (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

انتهى المطرب المصري بهاء سلطان من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغنياته «البيت وحش»، وهي الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «جروب الماميز» التي جرى وضعها ضمن أحداث العمل، ويعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

وأشار المنتج محمد علام إلى أنه من المقرر طرح الأغنية في الساعة الخامسة من مساء الخميس على «يوتيوب» وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وذلك ضمن الحملة الدعائية لفيلم «جروب الماميز»، وفقا لبيان.

وأعرب علام عن سعادته بهذا التعاون، وأنه يشارك في عمل مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان، كما أعرب عن سعادته بأن تكون الأغنية ضمن أحداث فيلم «جروب الماميز» لأنه يناقش فكرة مهمة تخص جميع البيوت المصرية.

- بدء عرض «جروب الماميز» في السينمات الأربعاء

«البيت وحش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، ومحمد رشيدي «رشيدي برودكشن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية

مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو

سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري

ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري
سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس
في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفنزويلي غوستافو دوداميل سيقود أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية في 2026
الفنزويلي غوستافو دوداميل سيقود أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية في...
غرب أفريقيا يشهد نهضة في إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية
غرب أفريقيا يشهد نهضة في إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية
«طرباند» تعود لمصر بجولة حفلات بين القاهرة والإسكندرية
«طرباند» تعود لمصر بجولة حفلات بين القاهرة والإسكندرية
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير ...
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي...
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز ......
اتهام الممثل أليك بالدوين بـ«القتل غير المتعمد» في قضية «راست»
اتهام الممثل أليك بالدوين بـ«القتل غير المتعمد» في قضية ......
المزيد
فلسطيني يحول قنابل الغاز المسيل للدموع إلى قطع فنية للبيع
فلسطيني يحول قنابل الغاز المسيل للدموع إلى قطع فنية للبيع...
«سوني» تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون
«سوني» تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون...
محمد علام: سعيد بالتعاون مع بهاء سلطان
محمد علام: سعيد بالتعاون مع بهاء سلطان...
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو...
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
المزيد