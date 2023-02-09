محمد علام: سعيد بالتعاون مع بهاء سلطان

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى المطرب المصري بهاء سلطان من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغنياته «البيت وحش»، وهي الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «جروب الماميز» التي جرى وضعها ضمن أحداث العمل، ويعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

وأشار المنتج محمد علام إلى أنه من المقرر طرح الأغنية في الساعة الخامسة من مساء الخميس على «يوتيوب» وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وذلك ضمن الحملة الدعائية لفيلم «جروب الماميز»، وفقا لبيان.

وأعرب علام عن سعادته بهذا التعاون، وأنه يشارك في عمل مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان، كما أعرب عن سعادته بأن تكون الأغنية ضمن أحداث فيلم «جروب الماميز» لأنه يناقش فكرة مهمة تخص جميع البيوت المصرية.

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«البيت وحش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، ومحمد رشيدي «رشيدي برودكشن».