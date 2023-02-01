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بدء عرض «جروب الماميز» في السينمات الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 04:23 مساء
بدء عرض «جروب الماميز» في السينمات الأربعاء
بوستر فيلم «جروب الماميز» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تخطى برومو الفيلم المصري الجديد «جروب الماميز» حاجز الـ10 ملايين مشاهدة، بعد تفاعل الأمهات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي معه، وذلك قبل طرحه، الأربعاء، بجميع دور العرض.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز» في إطار كوميدي حول ثلاث أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن بالمراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.

- دارين حداد بالقفطان المغربي (صورة)

الفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي ودارين حداد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحازم إيهاب، من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، وإنتاج محمد رشيدي «رشيدي برودكشن» وإخراج عمرو صلاح.

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