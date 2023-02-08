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«طرباند» تعود لمصر بجولة حفلات بين القاهرة والإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 05:00 مساء
«طرباند» تعود لمصر بجولة حفلات بين القاهرة والإسكندرية
أعضاء الفرقة العراقية «طرباند» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تستعد الفرقة العراقية - السويدية «طرباند» لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة بعد غياب أربع سنوات، تطل خلالها على مسرح الجمهورية في تمام الثامنة مساء الجمعة.

وتحتفل «طرباند» بإطلاق ألبومها الجديد «يخاف» في مصر عبر جولة حفلات غنائية تبدأ من العاصمة ومن ثم حفل كبير في مكتبة الإسكندرية، مساء السبت، وختامها بحفل خاص في سفارة السويد بالقاهرة، وفقا لبيان.

وكشفت المطربة العراقية نادين الخالدي مؤسسة «طرباند» نية الفرقة تعويض الجمهور المصري عن الغياب بالعرض الحي الأول لألبومها الجديد «يخاف» والذي يضم في جعبته 8 أغنيات، من بينها «وينك» و«مكان» و«هالة» و«ملك الصحراء».

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بدأت «طرباند» مشوارها الموسيقي منذ قرابة 15 سنة من العاصمة السويدية مالمو، وضعت حجر أساسها المغنية العراقية - المصرية نادين الخالدي، والتي اضطرت للهجرة من موطنها إبان حرب العراق لتستقر فى السويد منذ العام 2001، وتبدأ من هناك مطاردة شغفها بالموسيقى، وتقدم خلال الفرقة رؤيتها الموسيقية الخاصة مجسدة معاناتها الحياتية في شكل أغاني من كلماتها وغنائها، بتوليفة موسيقية بين الروح الشرقية والموسيقى الغربية بلمسة من الفلكلور الإسكندنافي والعربي، ومن أشهر أغانيها «بغداد شوبي» و«أشوفك بعدين» و«يا سيدي»، وتم اختيار «طرباند» كأفضل مجموعة غنائية في السويد.

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