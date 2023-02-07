«فيكتوري سيتي».. رواية جديدة لسلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الكاتب البريطاني سلمان رشدي رواية جديدة بعنوان «فيكتوري سيتي» (Victory City) أو «مدينة النصر»، وذلك بعد ستة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في الولايات المتحدة.

وتتناول الرواية «قصة ملحمية لامرأة» من القرن الرابع عشر تقيم في مدينة، وتعاني النفي والتهديد في عالم ذكوري، حسب «فرانس برس».

وأنجز الكاتب الهندي الأصل هذه الرواية المرتقبة جدا قبل تعرضه للاعتداء، وهي حسب ما ورد في التعريف عنها ترجمة لملحمة تاريخية عن الشابة اليتيمة بامبا كامبانا التي تتمتع بقوى سحرية منحتها إياها إلهة، وأسست مدينة بيسناغا، ومعناها حرفيا مدينة النصر.

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وأوضح مدير أعمال رشدي أندرو وايلي في تصريح نشرته صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن الكاتب لن يلجأ إلى أي جهد ترويجي لروايته الخامسة عشرة التي تصدر الثلاثاء في الولايات المتحدة والخميس في بريطانيا، مع أن «ثمة تقدما في تماثله للشفاء» منذ الهجوم الذي تعرض له في 12 أغسطس 2022 وكاد يكلفه حياته.

وكان رشدي يهمّ يومها بإلقاء كلمة خلال مؤتمر في تشوتوكوا، شمال ولاية نيويورك، عندما هاجمه شاب بسكين كان في حوزته.

وأعلن ويلي في أكتوبر أن الكاتب الذي حصل على الجنسية الأميركية ويعيش في نيويورك منذ 20 عاما، فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية، مثل إيران وباكستان.

وسائل الإعلام

وابتعد المؤلف مذّاك عن وسائل الإعلام، لكنه عاود نشر التغريدات عبر حسابه على شبكة «تويتر» الاجتماعية منذ ديسمبر الفائت، وهي في الغالب مراجعات صحافية وقراءات نقدية لروايته الجديدة.

إلا أنه من المقرر أن تواكب أنشطة عدة صدور «مدينة النصر»، ومنها مؤتمر يُنقل عبر الإنترنت يشارك فيه الكاتبان البريطانيان نيل غايمان ومارغريت أتوود.

ويشدد رشدي مجددا في «مدينة النصر» على «قوة الكلمات»، هو الذي تحوّل إلى رمز لحرية التعبير، إذ يعيش تحت تهديد فتوى صدرت العام 1988 بهدر دمه بسبب كتابه «آيات شيطانية».

وأوضحت دار «بنغوين راندوم هاوس» الناشرة للكتاب في ملخصها عنه أن مهمة بطلة الرواية والشاعرة بامبا كامبانا التي ستعيش نحو 250 عاما تتمثل في «توفير موقع للمرأة مساوٍ (للرجل) في عالم ذكوريّ»، مشيرة إلى أنها ستشهد على «تكبّر من هم في السلطة»، وعلى صعود بيسناغا ثم تدميرها.

إلا أن الإرث الذي ستتركه كامبانا للعالم هو قصتها الملحمية التي تدفنها كرسالة للأجيال المقبلة. وتنتهي الرواية بالجملة الآتية: «الكلمات هي المنتصر الوحيد».

واعتبر صديق رشدي الكاتب الأميركي كولوم ماكّان في صحيفة «نيويورك تايمز» أن المؤلف «يقول شيئا عميقا جدا في مدينة النصر (...) وهو أنه من غير الممكن أبدا حرمان الناس من القدرة الأساسية على سرد القصص». وأضاف أن رشدي «الذي يواجه الخطر، نجح في أن يقول حتى في مواجهة الموت، إن كل ما لدينا هو القدرة على سرد القصص».

ولد رشدي في بومباي العام 1947، ونشر روايته الأولى «جريموس» في العام 1975 وارتقى إلى النجومية العالمية بعد ست سنوات مع فيلم «أطفال منتصف الليل» الذي فاز بجائزة بوكر في المملكة المتحدة.

سلمان رشدي

ولد سلمان رشدي العام 1947 في بومباي بالهند وأصدر روايته الأولى «غريموس» العام 1975، ثم بدأ يشتهر مع صدور روايته الثانية «أطفال منتصف الليل» التي فاز عنها بجائزة بوكر العام 1981 في بريطانيا. وتلتها «العار» التي حازت على جائزة أفضل كتاب أجنبي في فرنسا العام 1985، و«تنهيدة المغربيّ الأخيرة» و«الأرض تحت قدميها» و«شاليمار المهرّج» و«ساحرة فلورنسا» وغيرها.

وروى في مذكراته بعنوان «جوزف أنطون» الصادرة العام 2012 كيف انقلبت حياته رأسا على عقب في 14 فبراير 1989 حين دعا آية الله الخميني مسلمي العالم إلى قتله، إذ اعتُبرت روايته «آيات شيطانية» مسيئة للقرآن والنبي محمّد.

وانطلاقا من ذلك التاريخ، اضطر إلى التواري والعيش في السريّة تحت حماية الشرطة، متنقّلا من مخبأ إلى مخبأ تحت اسم مستعار هو جوزف أنطون، اختاره تكريما لكاتبيه المفضّلين جوزف كونراد وأنطون تشيخوف.