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سلمان رشدي يكشف مقتطفات من كتابه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 12:22 مساء
سلمان رشدي يكشف مقتطفات من كتابه الجديد
سلمان رشدي في باريس، 10 سبتمبر 2018 (أ ف ب)
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بعد أربعة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأميركية، كشف الكاتب البريطاني سلمان رشدي عن مقتطفات من روايته التالية في مجلة «ذي نيويوركر»، الإثنين.

ونشرت المجلة المحببة لدى النخبة الثقافية الأميركية على موقعها، مقتطفًا بعنوان «A Sackful of Seeds» (كيس من البذور) من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان «Victory City» (مدينة النصر) التي ستنشرها بداية فبراير المقبل دار «بنغوين راندوم هاوس»، وفق «فرانس برس».

وتقول دار النشر إن الكتاب يروي «قصة ملحمية لامرأة» في القرن الرابع عشر بمنطقة باتت اليوم جزءًا من الهند، وأشارت «ذي نيويوركر» إلى أن هذا المقتطف الأول سيُنشر بالمجلة في عددها المزمع إصداره، الإثنين المقبل.

وأكد سلمان رشدي نفسه، الإثنين، عبر حسابه الموثق على «تويتر»، نشرته المجلة الأميركية المرموقة مقتطفًا من «مدينة النصر»، وهذه أول مرة ينشر فيها رشدي تغريدة على «تويتر» منذ 9 أغسطس، حين غرد أيضًا للإعلان عن إصدار روايته في فبراير 2023.

وبعد ثلاثة أيام، في 12 أغسطس، خلال مشاركته في مؤتمر بتشوتوكوا، شمال ولاية نيويورك، أصيب مؤلف كتاب «آيات شيطانية» بجروح خطرة جراء هجوم بسكين نفذه شاب اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

صدمة في الغرب
وأعلن وكيله أندرو ويلي، في أكتوبر أن الكاتب البريطاني المولود بالهند والبالغ 75 عامًا، نُقل على الفور إلى المستشفى وخضع لجراحة وعلاج في الولايات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وأوقف المشتبه به الرئيسي المدعو هادي مطر، وهو شاب أميركي من أصل لبناني يبلغ 24 عامًا، فور وقوع الحادث، ودفع ببراءته خلال جلسات الاستماع الأولية لمحاكمته في أغسطس بمحكمة في مايفيل، شمال غرب ولاية نيويورك.

- مثقفون أميركيون يكرمون سلمان رشدي في نيويورك

وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان، وصدرت في حق الكاتب الذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية ويقيم في نيويورك منذ 20 عامًا، في العام 1989 فتوى بهدر دمه من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.

ونفت إيران رسميًا أي دور لها في الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات في طهران أن «سلمان رشدي وأنصاره وحدهم» هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.

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