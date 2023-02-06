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إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 11:22 صباحا
إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»
البوستر الرسمي لفيلم «شماريخ» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ» البرومو التشويقي الأول للفيلم، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الفنان آسر ياسين وهو يقود دراجة بخارية وخلفه أمينة خليل ويهرب من شيئا ما، ليتوقف فجأة ويخرج بندقية، ويضربها على عربية كانت تطاردهما.

فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي ومحمد ثروت وسالي حماد وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش، فضلا عن عدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، وفقا لبيان.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وتدور فكرة الفيلم حول كثرة الضغوط التي تؤدي إلى الانفجار.

- إطلاق البوستر الدعائي الأول لفيلم «شماريخ»

من ناحية أخرى، بدأت الشركة المنتجة تصوير فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل من إخراج وليد الحلفاوي، فضلا عن إنتاجها مسرحية «كازينو بديعة» والتي حققت نجاحا كبيرا على أحد مسارح التجمع الخامس، وهي من بطولة سمية الخشاب وأحمد فتحي وإدوارد وطارق الإبياري، من كتابة أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.

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