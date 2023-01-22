إطلاق البوستر الدعائي الأول لفيلم «شماريخ»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق البوستر التشويقي الأول لفيلم «شماريخ» عبر صفحات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيلم من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي ومحمد ثروت وسالي حماد وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.

يظهر في البوستر آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل، وفي الخلفية السماء بها أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.

الفيلم يعد التعاون الثاني بين آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عاما من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم «زي النهاردة» العام 2008.

فكرة الفيلم تدور حول كثرة الضغوط التي تؤدي إلى الانفجار، إذ تربط شخصيات الفيلم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما، وذلك في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية.

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وعلى صعيد آخر بدأت شركة «سي سينما برودكشنز» في تصوير فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، من إخراج وليد الحلفاوي، وأيضا إنتاج مسرحية «كازينو بديعة» التي حققت نجاحا كبيرا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وهي من بطولة سمية الخشاب وأحمد فتحي وإدوارد وطارق الإبياري، ومن كتابة الأستاذ أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.