«أسيد أراب» الفرنسية - الجزائرية تطلق ألبومها الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت فرقة «أسيد أراب» (Acid Arab) الفرنسية - الجزائرية، الجمعة، ألبومها الثالث بعنوان «تروا» (Trois)، وضمنته الفرقة التي يقوم أسلوبها على موسيقى الإلكترو بنسخة شرقية ألحانا من سوريا وتركيا والمغرب، بالإضافة إلى أغنية بصوت الراحل رشيد طه.

ويأتي «تروا» بعد ألبومين أولين هما «موزيك دو فرانس» (Musique de France) العام 2016 و«جديد» العام 2019، وفيه أغنية بعنوان «رحلة رشيد» لرشيد طه الذي توفي العام 2018، وفق «فرانس برس».

وأوضح إرفيه كارفالو، وهو أحد أعضاء الفرقة، أن أغنية الراحل سجلت على الهاتف «بعد أمسية في مطعم»، واحتفظت بها الفرقة «بضع سنوات قبل استخدامها».

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وستكون للفرقة جريا على عادتها جولة حفلات بعد صدور الألبوم. وسبق أن أحيت ثلاث حفلات في الهند، على أن تزور ألمانيا أو تركيا أوبريطانيا وسواها.

ومن أبرز المحطات حفلة على مسرح «أولمبيا» في باريس في 9 فبراير الجاري.