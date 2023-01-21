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الحكم بسجن رجل ضايق إليزابيث الثانية في «ذي كراون»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 12:39 مساء
الحكم بسجن رجل ضايق إليزابيث الثانية في «ذي كراون»
الممثلة البريطانية كلير فوي، لوس أنجليس، 13 يناير 2023 (أ ف ب)
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انتهت محاولات رجل، مصاب بفصام الشخصية، مضايقة الممثلة البريطانية كلير فوي، التي جسدت دور إليزابيث الثانية في «ذي كراون»، بالحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وكان جايسن بنروز (49 عاما) قد بعث بآلاف الرسائل بالبريد الإلكتروني للممثلة (38 عاما)، حتى إنه حضر إلى منزلها، وفق «فرانس برس».

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وفي نوفمبر، اعترف بنروز بارتكابه هذه الأفعال بين أغسطس 2021 وفبراير 2022. وأقرّ أيضا بأنه خالف قرارا يحظر عليه مضايقة الممثلة، بتوجهيه رسالة وطردا لكلير فوي، التي تولت البطولة في أول موسمين من «ذي كراون».

وكتبت الممثلة في بيان تُلي خلال الجلسة «أشعر بأنني خسرت الحرية التي كنت أتمتع بها قبل أن يضايقني بنروز»، مضيفة «أصبحت أرى العالم بطريقة تنطوي على خوف كبير».

وحكم على جايسن بنروز الجمعة بالسجن عاما و10 أشهر مع وقف التنفيذ، مع ترحيله إلى الولايات المتحدة.

مصاب بفصام الشخصية
وأرفق الحكم بلزوم خضوع بنروز المصاب بفصام الشخصية وجنون العظمة، للعلاج مع طبيب نفسي طالما أنه موجود في المملكة المتحدة.

ويتعيّن عليه أيضا التعاون بصورة كاملة مع السلطات في ما يخص إجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة. وأشار أمام المحكمة إلى أنه سيسافر إلى فلوريدا ليعيش مع والدته ويتلقى علاجا نفسيا.

ومُنع بنروز من التواصل أو محاولة التواصل مع الممثلة، كما يجب عليه أن يبقى بعيدا عنها لمسافة لا تقل عن مئة متر في أي مكان تكون حاضرة فيه.

وأبدى القاضي ديفيد آرونبرغ، الجمعة، قلقه من فكرة أن يبقى بنروز «مولعا بكلير فوي»، رغم أنّها أعلمته مرات عدة بعدم رغبتها في التواصل معه .

وأوضح القاضي أنّ فوي أصبحت نتيجة هذه المضايقات، «تشعر بالخوف عندما يقرع جرس منزلها»، مشيرا إلى أنها «أعلمت الشرطة بخشيتها مغادرة منزلها خوفا من أن يتبعها» بنرونز.

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