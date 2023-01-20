اختفاء الممثل البريطاني جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرقل أحوال الطقس عمليات البحث عن الممثل البريطاني، جوليان ساندز (65 عاما)، الذي فقد منذ أسبوع في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج، في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأوضحت الناطقة باسم مكتب قائد الشرطة المحلية في مقاطعة سان برناردينو، مارا رودريغيز، أن الممثل الذي برز خصوصا في فيلمي «روم ويذ إيه فيو« و«وورلوك»، «فقد (...) على جبل بالدي» يوم الجمعة الفائت، حسب «فرانس برس».

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ويعد هذا الجبل المسمى أيضا جبل سان أنطونيو والذي يبلغ ارتفاعه 3068 مترا، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجليس. وتشكل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيرا أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما جعلها خطرة.

وشرعت فرق إنقاذ في عمليات بحث على الأرض الجمعة، لكنها اضطرت إلى تعليقها مساء السبت بسبب مخاطر حصول انهيارات ثلجية. وأوضحت الناطقة أن «عمليات البحث متواصلة وتستخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة من دون طيار عندما تتيح الأحوال الجوية ذلك».

وأضافت «سنطلق عمليات بحث أرضية جديدة عندما يتحسن الطقس وعندما نستطيع ضمان سلامة فرقنا».

ويقيم جوليان ساندز المولود في يوركشر بشمال إنكلترا، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وهو من هواة تسلق الجبال.

سلسلة جبال الأنديز

ومن أبرز إنجازات ساندز في هذا المجال تسلقه سلسلة جبال الأنديز في مطلع تسعينات القرن العشرين، ووجد نفسه عالقا فيها وسط عاصفة على ارتفاع يفوق ستة آلاف متر. وفي العام 2020، قال لجريدة «ذي غارديان» البريطانية إنه يجد السعادة «قرب قمة جبل في صباح بارد جميل».

وكانت سلطات مقاطعة سان برناردينو توقعت الأسبوع الماضي عبر تويتر ظروفا جوية حادة ونبهت الأربعاء من خطورة النزهات على جبل بالدي خلال هذه الفترة حتى بالنسبة إلى المتمرسين، بسبب الرياح العاتية والجليد.

ونفذت وحدات الإنقاذ في الأسابيع الأخيرة نحو 12 عملية إنقاذ في المنطقة. ولقي شخصان على الأقل حتفهما بحوادث فيها، بينهما امرأة سقطت من ارتفاع يتجاوز 200 متر بفعل انزلاقها على الجليد.