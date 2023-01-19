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اتهام الممثل أليك بالدوين بـ«القتل غير المتعمد» في قضية «راست»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 07:14 مساء
اتهام الممثل أليك بالدوين بـ«القتل غير المتعمد» في قضية «راست»
الممثل أليك بالدوين (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مدعية عامة أميركية، الخميس، أن تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين، في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن «راست» عام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التصوير.

وأوضحت المدعية العامة في مقاطعة سانتا في ماري كارماك-ألتويس، أن التهمة نفسها ستوجه أيضًا إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم وعن المسدس الذي استخدمه بالدوين خلال التصوير، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ووقعت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عامًا، هالينا هاتشينز، وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

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