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«منسق حقوق» يسرق ألف مخطوطة لكتّاب مشهورين بحيلة ذكية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 11:35 صباحا
«منسق حقوق» يسرق ألف مخطوطة لكتّاب مشهورين بحيلة ذكية
الروائية الكندية مارغاريت أتوود في نيويورك في 19 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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ابتكر موظف إيطالي طريقة ذكية لسرقة أكثر من ألف مخطوطة لكتّاب مشهورين، حينما كان يعمل في دار النشر الأميركية «سايمن أند شوستر»، حسب ما اعترف أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك.

وأوقفت الشرطة الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) فيليبو برنارديني (30 عاما) في 7 يناير 2022 في مطار جون فيتزجيرالد كينيدي الدولي في نيويورك، ووجهت إليه تهمة الاحتيال الإلكتروني وانتحال هوية عدد من الشخصيات في مجال النشر، حسب «فرانس برس».

وهدف برنارديني من ذلك إلى الحصول ما بين صيف 2016 ويناير الفائت، على أكثر من ألف مخطوطة لروايات وأعمال أدبية أخرى لمؤلفين مرموقين قبل نشرها.

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وأوضح المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن، داميان ويليامس، في بيان أعلن فيه إقرار المتهم بالذنب أن «فيليبو برنارديني استغل معارفه في مجال النشر لإنشاء نظام لسرقة أعمال المؤلفين القيّمة، متسببا بضرر لهذا القطاع».

ويتوقع أن يصدر في 5 أبريل الحكم على الشاب الإيطالي، الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما، وسبق له أن دفع تعويضات بقيمة 88 ألف دولار من ضمن إجراءات الإقرار بالذنب هذه، مما يجنّبه محاكمة جنائية.

اعترافات برنارديني 
واعترف برنارديني الذي كان يعمل لدى دار «سايمن أند شوستر» في لندن بصفة «منسق حقوق»، بأنه حصل طوال خمس سنوات على «مئات المخطوطات غير المنشورة»، بعضها لكتاب مشهورين أو ممثلين عنهم، من خلال مراسلتهم من عناوين إلكترونية مزيفة لمسؤولين في دور نشر أو وكلاء أدبيين.

وسجّل برنارديني «أكثر من 160 نطاقا إلكترونيا احتياليا» على الإنترنت، وكان أحيانا يغيّر حرفا واحدا بطريقة يصعب التنبه لها في عنوان البريد الإلكتروني، وينتحل هوية أشخاص معروفين لدى الجهات المستهدفة لتسهيل الإيقاع بهم.

ومنذ سنوات، يضج عالم النشر بمحاولات انتحال صفة، بعضها فاشل والآخر ناجح، بشكل غامض لكون السرقات لم تكن تُستتبع بطلب فدية مالية أو بتسريب أعمال لنشرها بصورة غير قانونية.

سلسلة ميلينيم
وفي أغسطس 2021، روت «نيويورك ماغازين» كيف تم الطلب من ناشري سلسلة القصص البوليسية السويدية «ميلينيم» المشهورة عالميا، سنة 2017 من شخص انتحل صفة زميل لهم في إيطاليا، بأن يرسلوا له رابطا آمنا يوفر نفاذا إلى مخطوطة قيد الترجمة قبل إصدارها.

وفي 2019، كشف الوكيل الأدبي للروائية الكندية مارغاريت أتوود أن عمليات احتيالية من هذا النوع استهدفت التتمة المنتظرة من «ذي هاندمايدز تايل» بعنوان «ذي تستامنتس».

وطالت محاولات برنارديني الاحتيالية أيضا كتابا معروفين من أمثال سالي روني أو ايان ماك إيوان، حسب صحيفة «نيويورك تايمز».

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