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كتاب يبحث سر اختفاء عالم رياضيات أميركي في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 05:00 مساء
كتاب يبحث سر اختفاء عالم رياضيات أميركي في تشيلي
أولغا وايسفايلر تحمل صورة شقيقها المفقود في تشيلي عالم الرياضيات الأميركي السوفياتي الأصل بوريس وايسفايلر، 5 مارس 2004 (أ ف ب)
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في يناير 1985، فُقِد عالم الرياضيات الأميركي بوريس وايسفايلر في تشيلي، وبعد نحو 40 عاما من اختفائه الذي لم تتضح ملابساته بعد، تساهم إحدى قريباته من خلال كتاب في نبش هذا اللغز الذي كثر أمثاله خلال ديكتاتورية بينوشيه.

ففي «بوريس، 1985» الذي صدر، الجمعة، بفرنسا عن دار «زويه»، تتبع الكاتبة الفرنسية السويسرية دونا لو خطى قريبها الذي لا تزال ذكراه حاضرة، وفق «فرانس برس».

ولد بوريس وايسفايلر في الاتحاد السوفيتي وانتقل إلى الولايات المتحدة العام 1975 حيث حصل على الجنسية بعد بضع سنوات. لكن وايسفايلر الذي أصبح أستاذا للرياضيات في جامعة «بنسلفانيا»، فُقِد في ظروف غامضة أثناء نزهة بجنوب تشيلي، في الحقبة التي كانت فيها الدولة الأميركية الجنوبية واقعة تحت نير ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).

واعتبرت الكاتبة البالغة 40 عاما أن «قصة بوريس هي قصة صغيرة ضمن القصة الكبيرة». ودونا التي سبق أن أصدرت روايتين، اتخذت في يناير 2018 القرار بتناول هذه القصة. فمسألة اختفاء بوريس تبادرت إلى ذهنها «على الفور» عندما كانت تستمع ذات يوم من تلك السنة إلى أغنية «فينو ديل مار» التي كُتِبَت تحيةً للمسؤولة الشيوعية مارتا أوغارتي التي عذبتها الشرطة السرية لنظام بينوشيه الديكتاتوري وأعدمتها العام 1976.

صعبة المنال
لكنّ الكاتبة لم تكن تعرف شيئا عن بوريس ولا عن حياته. ومن خلال وثائق رُفعت عنها السرية وشهادات ومقتطفات من دفاتر قريبها الشخصية، تمكنت دونا من كتابة قصة مزجت فيها بين الجانب الشخصي للمفقود والعمل الاستقصائي، سابرة أغوار حياة الرجل، وهو الأميركي الوحيد من بين نحو 3200 شخص ماتوا أو فُقدوا في ظل نظام تشيلي الديكتاتوري.

وكانت البداية من بوسطن، حيث تعيش أولغا، شقيقة بوريس، وهي التي قادت معركة تسليط الضوء على اختفائه، الذي امتنع قاض تشيلي عن التحقيق فيه العام 2016 لعدم كفاية الأدلة.

وبين يناير 2018 ومارس 2020، تنقلت دونا لوب بين الولايات المتحدة وتشيلي وروسيا، وراحت تجمع المعلومات الاستقصائية، فأجرت لقاءات مع أفراد أسرة وايسفايلر وشريكة حياته السابقة وأصدقائه.

ومع أنها لم تكن في تلك المرحلة توصلت بوضوح إلى تحديد العصب الرئيسي للقصة، بقيت مصممة على أن تروي حياة قريبها الذي فُقِد أثره يوم كان في الرابعة والأربعين، وعلى كشف ملابسات اختفائه مع أنها كانت ترى أن إمكان التوصل إلى كشف هذا اللغز «بعيد المنال».

وثائق
وتبين لها تباعا من خلال الشهادات أن هذا الرجل اللامع والميّال إلى الابتعاد عن الناس كان يعشق رحلات المشي، وخصوصا تلك التي تنظم في أماكن نائية، بعيدة عن كل شيء وعن الجميع.

ورأت الكاتبة أن «سرد قصة حياته ومسيرته هو بمثابة تحية له»، مبدية أسفها لكونها لم تُروَ قبل ذلك إلا من منظور أخبار الجرائم.

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وفي تشيلي، استطلعت آراء السكان الذين عاشوا في ظل الديكتاتورية وأهوالها، ساعية بذلك إلى إدراج قصة بوريس وايسفايلر في إطار المأساة التي شهدتها الدولة الأميركية الجنوبية.

وسعت دونا لو حتى نهاية تحقيقها الاستقصائي إلى معرفة المزيد عن لغز اختفاء الرجل.

وأظهرت وثائق رُفعت عنها السرية أن قوات الأمن التشيلية خطفت بوريس وايسفايلر وسلمته إلى طائفة دينية موالية للنازية يقع مقرها في مكان قريب. وهذه الطائفة هي «Colonia Dignidad»، تأسست خلال ديكتاتورية أوغستو بينوشيه وكان يُعهد إليها بالتعذيب والاعتداءات الجنسية.

وقالت «اليوم، بعد مرور زمن طويل، أعتقد أننا لن نعرف أبداً ما حدث».

لكن عدم التوصل إلى الحقيقة كاملة لا يمنعها من أن تأمل في أن تساهم من خلال كتابها «في سلام أولغا وسلام عائلتي، وربما في سلام عائلات ضحايا الديكتاتورية».

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