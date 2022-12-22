وفاة مخرج «فلاش غوردون» البريطاني مايك هودجز

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المخرج البريطاني مايك هودجز الذي اشتهر بإخراج فيلم «فلاش غوردون» العام 1980 عن 90 عاما، بحسب ما أعلن منتجه لعدد من وسائل الإعلام، الأربعاء.

وفارق المخرج الحياة، السبت الفائت، بمنزله في دورست (جنوب غرب إنجلترا)، وفق ما أفاد منتجه وصديقه مايك كابلان لجريدة «ذي غارديان» البريطانية ومجلة «فارايتي» الأميركية، حسب «فرانس برس».

وتولى مايك هودجز إخراج فيلمين بوليسيين من بطولة مايكل كاين هما «غِت كارتر» سنة 1971 و«بالب» في العام التالي، ساهما في تحويل الممثل نجما.

في العام 1980، أخرج «فلاش غوردون»، وهو فيلم مغامرات فضائية من نوع «سبايس أوبرا» مقتبس من الشرائط المصورة الأميركية التي تحمل العنوان نفسه، تولى الدورين الرئيسيين فيه ماكس فون سيدو وأورنيلا موتّي.

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ومن أحدث أعماله «كروبييه» العام 1998 ثم فيلمه الأخير «آل سليب وين آم ديد» مع كلايف أوين وشارلوت رامبلينغ العام 2003.