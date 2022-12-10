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مجموعة فرنسية تستحوذ على شركة براد بيت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
مجموعة فرنسية تستحوذ على شركة براد بيت
الممثل الأميركي براد بيت في العرض الأول لفيلمه «بولت تراين» في باريس، 18 يوليو 2022 (أ ف ب)
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أعلنت المجموعة الفرنسية «ميدياوان» (Mediawan)، الجمعة، أنها استحوذت على شركة الإنتاج الهوليوودية «بلان بي إنترتينمنت» (Plan B Entertainment)، التي شارك في تأسيسها ويترأسها النجم الأميركي براد بيت.

وأوضحت المجموعة في بيان أن «هذا الاستحواذ على حصة الأغلبية (في بلان بي) تم جزئيا بواسطة أسهم في ميدياوان، مما جعل الرؤساء المشاركين الثلاثة لشركة بلان بي، براد بيت وديدي غاردنر وجيريمي كلاينر مساهمين في ميدياوان أيضا»، وفق «فرانس برس».

وأبرزت «ميدياوان» أن هذه «الشراكة غير المسبوقة» بين شركتي إنتاج في أوروبا والولايات المتحدة تتيح «انتشار ميدياوان في السوق الأميركية».

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وكانت المجموعة أسست شركة الإنتاج «بلو مورنينغ بيكتشرز» (Blue Morning Pictures) في سبتمبر مع المخرج فلوريان زيلر، وهي ستجمع أنشطتها في الولايات المتحدة في كيان جديد مخصص لذلك.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة «ميدياوان» بيار أنطوان كابتون قوله إنها «فرصة استثنائية لتطوير ميدياوان جنبا إلى جنب مع بلان بي، أفضل شركة إنتاج مستقلة في الولايات المتحدة».

بلان بي
وأنتجت « بلان بي» التي تأسست في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في بيفرلي هيلز (كاليفورنيا) عددا من الأفلام الناجحة، منها «ذي ديبارتد» (The Departed) لمارتن سكورسيزي، و«ذي تري أوف لايف» (The Tree of Life) لتيرنس ماليك، و«ذي بيغ شورت» (The Big Short) لآدم مكاي، ورشحت ثمانية من أعمالها لجائزة أوسكار أفضل فيلم في السنوات العشر الأخيرة.

ولاحظ براد بيت في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» أن «السينما تتعولم، وثمة مواهب تظهر في كل أنحاء العالم». وأضاف «بالنسبة لمشاريعنا المستقبلية، علينا أن ننظر خارج الولايات المتحدة».

وأكد النجم أن لدى شركته «المفهوم نفسه» مع «ميدياوان» لكيفية «إنتاج الأفلام والمسلسلات».

مجموعة ميدياوان
ولمجموعة «ميدياوان» التي أسسها بيار أنطوان كابتون وكزافييه تييل وماتيو بيغاس عام 2015 حضور بارز في إنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والإخبارية، وفي توزيعها وعرضها. وباتت المجموعة تضم أكثر من 60 شركة إنتاج استحوذت عليها تدريجيا في فرنسا وأوروبا.

المجموعة التي تقف وراء نجاحات فيلم «باك نورد» ومسلسل «عشرة بالمائة» توظف الآن 1500 شخص، بقيمة مبيعات تقدر بحوالي مليار يورو.

وأصبح أكثر من 1500 شخص يعملون للمجموعة التي تقدر قيمة مبيعاتها بنحو مليار يورو، ومن أبرز الإنتاجات التي تقف وراء نجاحها فيلم «باك نور» (Bac Nord) ومسلسل «دي بور سان» (Dix pour cent).

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