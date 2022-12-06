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وفاة الممثلة الأميركية كيرستي آلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 11:32 صباحا
وفاة الممثلة الأميركية كيرستي آلي
كيرستي آلي في لوس أنجليس، 21 سبتمبر 2001 (أ ف ب)
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توفيت الممثلة كيرستي آلي الحائزة جائزة إيمي مرتين وصاحبة دور البطولة في المسلسل التلفزيوني «تشيرز»، عن 71 عاما إثر إصابتها بالسرطان، على ما أعلنت عائلتها، الإثنين.

وقال نجلاها ليلي برايس ستيفنسون ووليام ترو ستيفنسون في بيان نشراه عبر «تويتر»، «يحزننا أن نعلمكم أن والدتنا الرائعة والنشيطة والمُحبّة توفيت بعد معركة مع مرض السرطان الذي رُصدت إصابتها به قبل فترة وجيزة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان «اندفاع والدتنا وشغفها بالحياة وبأبنائها وأحفادها وحيواناتها الكثيرة، ناهيك عن سعادتها الدائمة في الإبداع، كانت منقطعة النظير، ما يترك لنا مصدر إلهام لعيش الحياة على أكمل وجه كما فعلت».

ديفيدز ماذر
اشتُهرت كيرستي آلي بدور ريبيكا هاو في مسلسل «تشيرز» الذي بثته شبكة «إن بي سي» وتدور قصته حول حياة رواد منتظمين في إحدى حانات بوسطن. وحصلت عن هذا الدور العام 1991 على جائزة إيمي لأفضل ممثلة في دور رئيسي في مسلسل كوميدي.

وحصلت على جائزة إيمي ثانية عن دورها كأمّ تربي بمفردها ابنها المصاب بالتوحد، في فيلم «ديفيدز ماذر» الذي صدر العام 1994.

كما أدت آلي دور البطولة في الكوميديا الرومانسية «لوك هوز توكينغ» سنة 1989، إضافة لتتمته إلى جانب جون ترافولتا.

ووجه هذا الأخير في منشور عبر «إنستغرام»، مساء الإثنين، تحية إلى روح الممثلة، ناشرا صورة كريستي آلي في شبابها.

وكتب ترافولتا «كانت (علاقتي مع) كيرستي من أكثر العلاقات الخاصة التي مررت بها على الإطلاق»، مضيفا «أحبك يا كيرستي. أعلم أننا سنلتقي مجددا».

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