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استشهاد صحفيتين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 03:44 مساء
استشهاد صحفيتين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
الصحفية الشهيدة آلاء حسن الهمص الصحفية بوكالة سند للأنباء. (وكالة سند)
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أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 بعد ارتقاء صحفيتين بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان اليوم: «ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلتين الصحفيتين آلاء حسن الهمص الصحفية بوكالة سند للأنباء ومواقع إعلامية أخرى، وأنغام أحمد عدوان الصحفية في قناة فبراير الليبية».

استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح المكتب أن الصحفيتين «استشهدتا جرّاء القصف والاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين على منطقتي رفح وجباليا».

عدوان مستمر منذ 129 يوما
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف 28340 شهيدا و67984 إصابة، بعد مرور 129 يوما من العدوان، فضلا عن الدمار في كل مناحي الحياة، والتجويع الذي يتعرض أهالي القطاع المحاصر.

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