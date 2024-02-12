استشهاد صحفيتين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 بعد ارتقاء صحفيتين بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان اليوم: «ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلتين الصحفيتين آلاء حسن الهمص الصحفية بوكالة سند للأنباء ومواقع إعلامية أخرى، وأنغام أحمد عدوان الصحفية في قناة فبراير الليبية».

استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح المكتب أن الصحفيتين «استشهدتا جرّاء القصف والاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين على منطقتي رفح وجباليا».