الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتانياهو مقدمة خطيرة لتنفيذ «مخطط التهجير»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة إن التصريحات «تشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

خطة إسرائيلية لإجلاء السكان وضرب رفح

قبل ذلك، طلب نتانياهو من قوات الاحتلال وضع خطة لـ«إجلاء» المدنيين من رفح، حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة.

وأفاد مكتب نتانياهو في بيان أنه طلب من مسؤولين عسكريين «تقديم خطة مركبة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب حركة حماس في المدينة» التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في غزة.

وفي بيان صادر عن الرئاسة المصرية اليوم الجمعة جرى التأكيد على «أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية».