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مصر ترد على بايدن حول غلق معبر رفح ومنع وصول المساعدات لغزة: «مفتوح دون قيود أو شروط»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 03:52 مساء
مصر ترد على بايدن حول غلق معبر رفح ومنع وصول المساعدات لغزة: «مفتوح دون قيود أو شروط»
لحظة عبور مساعدات إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري. (الإنترنت)
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ردت الرئاسة المصرية على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض فتح معبر رفح مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن مصر - منذ اللحظة الأولى - فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان اليوم، توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتابعت أنه فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، فإن مصر فتحت معبر رفح من جانبها منذ اللحظة الأولى «دون قيود أو شروط»، وحشدت مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر نفسها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش.

الكثير من الأبرياء يموتون بسبب الجوع
والخميس قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، إنّ الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، «لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية» إلى قطاع غزة عبر رفح، مضيفا «لقد تحدثتُ معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثتُ مع (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو لفتح المعبر على الجانب الإسرائيلي».

وتابع «أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن الكثير من الأبرياء يموتون بسبب الجوع وهذا يجب أن ينتهي».

وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن القاهرة ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل «إسرائيل»، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

- شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

وقال البيان إن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات «كان قياديا ونابعاً، من شعورها بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع»، مؤكدا أن مصر تحملت «ضغوطاً وأعباء» لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت - ومازالت - باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية، للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن ۸۰٪ من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.

وأكدت الرئاسة المصرية أن موقف مصر الثابت سيظل مصمماً على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذاً لهم من القصف والجوع والمرض، و«كذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود».

وشددت مصر على أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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