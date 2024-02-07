مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأميركي تنفيذ غارة جوية في العراق، الأربعاء، أدت إلى مقتل قيادي في «فصيل موالٍ لإيران متورط بشن هجمات على القوات الأميركية».

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربة الجوية جاءت «ردًا على الهجمات على جنود أميركيين» وأدت إلى مقتل «قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان «لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين».