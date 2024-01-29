احتجاجًا على سياسة بايدن.. موظفو الحكومة الأميركية يضربون عن الطعام من أجل غزة الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يخطط موظفو الحكومة الأميركية «يوم صيام من أجل غزة» الأسبوع الجاري للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في القطاع والتنديد بسياسة جو بايدن تجاه إسرائيل.

وبحسب ما أورته جريدة «ذا غارديان» البريطانية، فإن ممثلين عن «الفيدراليين المتحدين من أجل السلام»، وهي مجموعة من عشرات الموظفين الحكوميين المحبطين من أزمة غزة والذين نظموا إضرابًا عن العمل في وقت سابق من الشهر، سيبدأون يوم الخميس إضرابًا عن الطعام لمدة يوم واحد. ومن المتوقع أن يحضر الموظفون الاتحاديون المشاركون إلى مكاتبهم وهم يرتدون ملابس سوداء أو يرتدون الكوفية أو غيرها من رموز التضامن الفلسطيني.

رد على استخدام إسرائيل «للتجويع كسلاح حرب»

وقال موظف فيدرالي يتحدث نيابة عن المجموعة، بحسب الجريدة البريطانية، إن يوم الإضراب هو رد على استخدام إسرائيل «للتجويع كسلاح حرب من خلال تعمد منع الغذاء من دخول غزة»، نقلاً عن تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بأن ما يصل إلى مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع.

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26637 شهيدا

- 115 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

وتقول المجموعة إن أعضاءها يمثلون أكثر من عشرين وكالة، من بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي والدولة، ومن بينهم موظفون حكوميون ومعينون سياسيًا. ويتوقعون مشاركة المئات من موظفي الحكومة. وأثار الإضراب الذي نظمته المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر ردود فعل قوية في واشنطن، حيث انتقد مسؤولو الأمن القومي من كلا الحزبين احتجاجاتهم ووصفوها بأنها عصيان. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا: «إنهم يستحقون الطرد».

وقفة احتجاجية من أجل غزة خارج البيت الأبيض

ويقول ممثلو «الفيدراليين المتحدين من أجل السلام» إن هدفهم هو فرض محادثة في مكاتبهم، حيث قد يدعم العديد من الموظفين الفيدراليين وقف إطلاق النار ولكنهم يخشون الانتقام إذا تحدثوا علنًا، أو يخشون حتى مناقشة السياسة بشكل عرضي لأن القيام بذلك قد يعيق جهودهم الخاصة لتحقيق السلام والعمل بفعالية.

وقام موظفو الحكومة بتنظيم أنفسهم ضد الحرب تحت مظلات أخرى أيضًا، على سبيل المثال، نظم العاملون في منظمة «وقف إطلاق النار» وقفة احتجاجية من أجل غزة خارج البيت الأبيض في ديسمبر الماضي.

والأسبوع الماضي، نشر «موظفون من أجل وقف إطلاق النار» بيانا لاذعا يعارض الجهود التي يبذلها كبار المسؤولين في البيت الأبيض لرفع الروح المعنوية التي تراجعت نتيجة معارضة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وقال «موظفو وقف إطلاق النار» في بيان: «بينما يقيم رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس حفلاً لرفع الروح المعنوية للموظفين الليلة، يُقتل طفل في غزة كل 8 دقائق». وأضاف البيان: «نشعر بالاشمئزاز من هذا العرض من اللامبالاة الكاملة تجاه الأرواح التي أزهقت في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية».