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شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:40 مساء
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة
لحظة قصف القسام للقوات الإسرائيلية الراجلة في محاور التقدم في المنطقة الوسطى بقذائف الهاون. (الإنترنت)
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واصلت «كتائب القسام»، وفصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ114 لمعركة طوفان الأقصى، واستهدفت دبابات الاحتلال وخاضت مع جنوده الالتحامات وقصفت تجمعاته بقذائف الهاون.

وبثَّت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في قناتها الرسمية على «تلغرام» مشاهد من قصف القوات الإسرائيلية الراجلة في محاور التقدم في المنطقة الوسطى بقذائف الهاون.

واستهدفت الكتائب، صباح اليوم الأحد، 4 دبابات عسكرية من طراز «ميركافا» تابعة لقوات الاحتلال «الإسرائيلي»، خلال التصدي لتوغل الاحتلال في محور خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري عبر منصتها على «تلغرام» الأحد، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتيين من نوع «ميركافا» بقذيفتي «الياسين 105» في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. وأضافت في بلاغ آخر: «كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105، في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

عمليات «سرايا القدس»
بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تمكنوا اليوم الأحد من تفجير دبابة «ميركافا» إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس.

وبحسب بلاغ عسكري صادر عن السرايا، خاض مقاتلوها اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة والمناسبة في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس. وقالت السرايا في بلاغ آخر: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدف مقاتلو «سرايا القدس» 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ «RPG» في حي الأمل وجورة العقاد غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أعلنت المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

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