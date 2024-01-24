«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة والمتمركزة خاصة بمحاور القتال في خان يونس جنوب غزة، حيث تدور معارك ضارية بين الطرفين.

وتنوعت عمليات المقاومة، بحسب بلاغات نشرها الإعلام العسكري لكتائب القسام، ما بين خوض الاشتباكات الضارية مع القوات الإسرائيلية، وتفجير العبوات الناسفة المضادة للأفراد والآليات، والاستهداف بقذائف «الياسين 105» المضادة للدروع، وقصف تجمعات العدو بقذائف الهاون، حيث أكد مقاتلو القسام تدمير وإعطاب عدد من الآليات في مختلف محاور القتال.

تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية

وقالت الكتائب، اليوم الأربعاء، إنها فجرت 9 آليات عسكرية إسرائيلية باستهدافها بقذائف «الياسين 105» محلية الصنع في محاور القتال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت الكتائب، في بلاغاتٍ عسكريةٍ، بن مقاتليها أجهزوا على 25 جنديًا من قوات الاحتلال عقب إيقاعهم في كمائن محكمة بمحور خان يونس.

وقالت «كتائب القسام»، عبر صفحتها الرسمية على منصة «تلغرام»، إن مقاتليها استهدفوا دبابة وجرافتين لقوات الاحتلال غرب مدينة خان يونس. كما استهدفت الكتائب، مساء الأربعاء، أربع دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» جنوب قطاع غزة.

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كما أكدت الكتائب، في بلاغٍ عسكري، أن «مقاتلي القسام دكّوا تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم».

استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا

وقالت في بلاغٍ عسكري آخر: «تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا، تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح».

وأكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل «جري تفخيخه مسبقا»، بعد أن تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال، بالعبوات الناسفة، و«إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح». وتابعت بالقول: «إثر ذلك، اشتبك مقاتلو القسام مع قوة إسناد حضرت للمكان، وأجهزوا على ما يزيد على عشرة جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

وقد تمكنت «كتائب القسام» منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 إسرائيليا، بينما قصفت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأشدود وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة «طوفان الأقصى».