مستعمرون يقتحمون الأقصى مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

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كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.