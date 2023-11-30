باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، عشر أشجار زيتون مثمرة، ومنعوا قاطفي الزيتون من التوجه إلى أراضيهم شمال وغرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة ضمن حرب مستمرة منذ سنوات على الأشجار التي تمثل دخلًا رئيسيًا للفلسطينيين ورمزًا لتجذرهم في أراضيهم.



وفي جديد هذه الحرب، أفاد رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المستعمرين دمروا وقطعوا أشجارا تعود ملكيتها لعائلته وهاجموا قاطفي الزيتون وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، لافتًا إلى أن المساحات التي لم يتمكنوا من الوصول إليها تقدر بأكثر من 1500 دونم.



في حين أقدم مستعمرون، أمس الأربعاء، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس. وقال رئيس محلي قروي يانون راشد مرار إن عددا من المستعمرين شرعوا منذ ساعات الصباح بسرقة وجني محصول الزيتون من أراضي المواطنين في منطقة الرومي شرقي الخربة.



وتمتد أشجار الزيتون على مساحة تزيد على 575 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمثل ما نسبته 85% من أشجار البستنة، وتنتج في السنة الجيدة حوالي 33 ألف طن، وفي السنوات غير الجيدة سبعة آلاف طن من زيت الزيتون، وفق «وفا».