شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع مختلفة من قطاع غزة وأعلنت فصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في القطاع، في اليوم الـ 108 لمعركة طوفان الأقصى.

واستهدفت «كتائب القسام» جرافة إسرائيلية من نوع «D9» بقذيفة «تاندوم» غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما دمرت الكتائب دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» غرب مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها.

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة «إسرائيلية» راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح غرب مدينة خان يونس. كما قصفت الكتائب بقذائف الهاون موقعا يتمركز فيه جنود الاحتلال شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، واستهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة «آر بي جي» وسط مدينة خان يونس.

عمليات «سرايا القدس»

وقالت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، إن مقاتليها استهدفوا بصاروخ «بدر 1» تجمعا لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأعلنت «سرايا القدس» قصفا بوابل من قذائف الهاون خط إمداد ومسيرا لآليات العدو الإسرائيلي شرق جباليا خلال عملية مشتركة مع «كتائب القسام».

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وقالت «سرايا القدس» إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس. وعرضت مشاهد من عملية الاستحكام المدفعي على تجمعات وجنود وآليات العدو في خان يونس.