«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت الاشتباكات الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، في اليوم السابع بعد المئة من العدوان على القطاع.

وعرضت «قناة الجزيرة» اليوم الأحد مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وقوات الاحتلال الإسرائيلي على تخوم مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة بأحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات، تبعها استهداف آلية عسكرية جاءت لإسناد القوة المستهدفة.

ضرب آليات عسكرية إسرائيلية

كما تضمنت المشاهد استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف مضادة للأفراد، علاوة على ضرب آليات عسكرية إسرائيلية كانت منشغلة بأعمال الحفر بالمنطقة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة منذ 107 أيام، خلَّف أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، فضلًا عن نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ودأبت «كتائب القسام» خلال معركة «طوفان الأقصى» على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.

- شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

- شاهد: «القسام» تدمر آليات ودبابات الاحتلال خلال معارك ضارية في خان يونس

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، وثيقة رسمية توضح فيها روايتها عن طوفان الأقصى، وأوضحت الأسباب التي أدت إلى المعركة.

لماذا طوفان الأقصى؟

وأوضحت في الوثيقة أن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

ودعت حماس في الوثيقة إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورًا على قطاع غزة، والعمل الفوري على وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وفتح المعابر، وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

وطالبت في ختام الوثيقة بالعمل على معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونيًا على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، والسعي لتحميل الاحتلال أثمان جرائمه في قتل المدنيين، وأثمان تدميره للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية وغيرها.

مشاهد للمعارك بين كتائب القسام والاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)