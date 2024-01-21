لندن تعتبر تصريحات نتنياهو حول السيادة الفلسطينية «مخيّبة للأمل»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرافضة لأي «سيادة فلسطينية» في مرحلة ما بعد العدوان على غزة، «مخيّبة للأمل».

وقال شابس لمحطّة «سكاي نيوز»، إنه «من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي»، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا «لا خيار سوى حلّ الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ107، فيما سقط أكثر من 25 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وعلى جانب آخر شاركت بريطانيا في هجمات على جماعة الحوثي اليمنية التي علقت مرور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.