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مقتل 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 08:12 صباحا
مقتل 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
هجوم بطائرات مسيرة مسلحة على مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة بالعراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصيب نحو 70 جنديا أميركيا بجروح جراء الهجمات الأخيرة في سورية والعراق، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة»، صباح اليوم الأحد، جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية

وزادت الهجمات ضد مواقع تابعة لواشنطن في كل من سورية والعراق بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى استشهاد نحو 25 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ضربات لا تتوقف ضد مواقع أميركية
وفي أول أيام العام 2024، قصفت «المقاومة الإسلامية» في العراق قاعدة أميركية أخرى داخل الأراضي السورية، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت «المقاومة الإسلامية» إن عناصرها ماضون في «مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، والرد على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، والاستمرار في دك معاقل العدو».

أكثر من 100 هجمة ضد الأميركيين
وتجاوز عدد الهجمات أكثر من 100 ضربة حتى بدايات العام الجاري، بالإضافة إلى ضربات استهدفت مصالح الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات والجولان السورية.

وحتى العام 2022، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات بينما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وأعلن العراق أن وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية 2021، وأنّ المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أميركي وألف جندي من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

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