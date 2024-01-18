  • Alwasat News
Atwasat

رسالة مصرية للصومال بعد الاتفاق الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 07:55 مساء
رسالة مصرية للصومال بعد الاتفاق الإثيوبي
وزير الخارجية المصري يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال في كمبالا، الخميس 18 يناير 2024 (وزارة الخارجية المصرية)
alwasat radio

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتضامن مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، في إشارة إلى الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح باستغلال أديس أبابا لمنفذ بحري على البحر الأحمر وإمكانية إقامة قاعدة عسكرية به.

وكررت مصر خلال الأسابيع الماضية موقفها الرافض لتلك الخطوة باعتبارها تسمح بتزكية التوترات في المنطقة، بينما عقدت الجامعة العربية اجتماعا وزاريًا طارئًا أمس الأربعاء لمناقشة هذا الملف.

- وزير الخارجية المصري: إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في المنطقة
- الصومال: لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق مع أرض الصومال

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع أن إثيوبيا أصبحت مصدرًا لعدم الاستقرار في المنطقة، محذرًا من تداعيات «مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار»، داعيًا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وخلال المشاركة في قمة دول عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا، التقى شكري القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على محمد عمر.
وأكد شكري، بحسب بيان للخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك»، «الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال اتصالاً بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي».

مصر مستعدة لمساعدة الصومال
وشدد شكري على «أهمية أمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره».

ونقل البيان المصري عن المسؤول الصومالي ترحيبه بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال.

جاءت هذه التطورات بعد موافقة إقليم «أرض الصومال» الانفصالي على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة، وفق تعبير «رويترز».

وزير الخارجية المصري يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال في كمبالا، الخميس 18 يناير 2024 (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال في كمبالا، الخميس 18 يناير 2024 (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال في كمبالا، الخميس 18 يناير 2024 (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال في كمبالا، الخميس 18 يناير 2024 (وزارة الخارجية المصرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن
لافروف يطالب بوقف العدوان على اليمن
93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة
93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة
سامح شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ١٩ لحركة عدم الانحياز
سامح شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ١٩ لحركة عدم ...
تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح «وقف دائم إطلاق النار» في غزة
تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح «وقف دائم إطلاق النار» ...
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في......
المزيد
رسالة مصرية للصومال بعد الاتفاق الإثيوبي
رسالة مصرية للصومال بعد الاتفاق الإثيوبي...
السوداني: لا مبررات لوجود التحالف الدولي بالعراق
السوداني: لا مبررات لوجود التحالف الدولي بالعراق...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا...
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس...
تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح «وقف دائم إطلاق النار» في غزة
تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح «وقف دائم إطلاق ......
المزيد