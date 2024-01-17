وزير الخارجية المصري: إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء إن «إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي».

وحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية خلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، حذر شكري من تداعيات «السياسات الأحادية» لإثيوبيا، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وذلك بعد موافقة إقليم أرض الصومال على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

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يشار إلى أن مصر عبرت في السابق عن رفضها للاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه.

موقف مصري من اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

وشددت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها «الافتئات» على السيادة الصومالية.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن «القاهرة قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلًا من تأجيجها على نحو غير مسؤول».

وقبل ذلك، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصومالي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وأرسلت القاهرة وفدًا رفيع المستوى إلى الصومال، حيث استقبله الرئيس حسن شيخ محمود وبحث معه تفاصيل الأزمة، فيما نقل الوفد دعوة رسمية للرئيس الصومالي لزيارة مصر. وأكد الوفد مجددًا دعم القاهرة القوي لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.