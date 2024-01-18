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غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 08:39 صباحا
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
لحظة انطلاق صاروخ «كروز» من المدمرة «كارني» للتصدي لصواريخ ومسيرات أطلقها الحوثيون، 19 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأميركي تنفيذ غارات جوية جديدة على مواقع في اليمن، موضحا أن ضرباته استهدفت فجر الخميس «14 منصة صواريخ مُذخرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر»، في رابع جولة من الضربات الغربية على اليمن.

وأضافت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان إن «هذه الصواريخ التي كانت على منصات الإطلاق مثلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة»، وفق وكالة «فرانس برس».

قناة «المسيرة»: غارات أميركية- بريطانية جديدة على مدن يمنية
إلى ذلك، أعلنت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيّين أن غارات أميركية-بريطانيّة جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنيّة، بُعيد ساعات على تبني الحوثيين هجوما جديدا على سفينة أميركية في البحر الأحمر.

وأفادت «المسيرة» بأن «العدوان الأميركي-البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة»، وأوضحت أن من بين المواقع التي استهدفتها الغارات «جبل الصمع غربي مدينة صعدة».

وأتت هذه الضربات الجديدة بعد تبني الحوثيين هجوما استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن. وقال الناطق العسكري يحيى سريع في تصريح متلفز، إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأميركيّة «جينكو بيكاردي» في خليج عدن «بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، متعهدا بمواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة.

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