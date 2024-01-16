مسؤول أميركي: الولايات المتحدة شنت ضربات في اليمن استهدفت أربعة صواريخ خلالها

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

شنَّت قوات أميركية ضربات في اليمن استهدفت أربعة صواريخ كانت تهدد سفنًا مدنية وعسكرية، وفق ما أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء.

وقال المسؤول مشترطًا عدم كشف هويته إن «الولايات المتحدة شنَّت ضربات دفاعًا عن النفس ضد أربعة صواريخ بالستية للحوثيين كانت تشكّل تهديدًا داهمًا لسفن نقل البضائع ولسفن البحرية الأميركية»، بحسب «فرانس برس».

سفينة يونانية متجهة إلى «موانئ فلسطين المحتلة»

تبنّى الحوثيون الثلاثاء استهداف سفينة يونانية ترفع علم مالطا في البحر الأحمر، مشيرين إلى أنها كانت متجهة إلى «موانئ فلسطين المحتلة».

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة زوغرافيا كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة، وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية منها الرسائل التحذيرية النارية»، بحسب «فرانس برس».

وأكد ناطق باسم الحوثيين استمرار «تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار التضامن العملي مع فلسطين».

استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

وأعلن الحوثيون أمس الإثنين، «استهداف سفينة أميركية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.. مؤكدة أن جميع السفن والقطع الحربية الأميركية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا».

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كما أكد الناطق باسم الحوثيين أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

سفينة شحن ترفع علم مالطا

أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ في أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر، على بُعد نحو 76 ميلًا بحريًا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

وأوضحت «أمبري» أن السفينة التي زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيَّرت مسارها بعد الاستهداف. وأكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية أنه تواصل مع الشركة التي تنتمي إليها السفينة التي أصيبت بصاروخ قبالة السواحل اليمنية، بحسب وكالة «فرانس برس».