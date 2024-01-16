الاحتلال يضيف 15 مليار دولار لموازنة 2024 لتعويض خسائره بالحرب

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

مررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، موازنة العام 2024 التي أثارت كثيرا من الجدل الداخلي، مع إضافة قرابة 15 مليار دولار لتعويض الإنفاق على الحرب في قطاع غزة.

وبعد مرور 100 يوم من العدوان على قطاع غزة، قرر الاحتلال الإسرائيلي زيادة موازنة العام 2024 لتعويض خسائره التي مُني بها جراء الحرب، وتوفير نفقات الدفاع، ودفع تعويضات للمتضررين من مواطنيه، كما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء.

وإجمالاً، سوف يبلغ إجمالي الإنفاق في العام 2024 حوالي 582 مليار شيكل، بزيادة قدرها 70 مليارًا عن موازنتها الأولية. وتتوقع الوزارة عجزا في الموازنة بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد، قال وزير اقتصاد الاحتلال، بتسلئيل سموتريش: «غيرنا الأولويات ليعلم كل احتياط وكل مقاتل وعائلته أن هناك حكومة تقف خلفه وتعتني به على أكمل وجه».

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وجاءت الموافقة بعد أكثر من 24 ساعة من النقاش الذي أُرجِئ فيه التصويت بسبب عدم رضا الوزراء عن مستوى التخفيضات في الموازنة لبعض الوزارات التي تهدف إلى تعويض الإنفاق الحربي الإضافي. وفي النهاية، جرى إلغاء بعض التخفيضات المخطط لها في الصحة والأمن الداخلي لضمان إقرار الموازنة.

وأقرت حكومة الاحتلال العام الماضي موازنة العامين 2023 و2024، لكن الحرب في غزة أجبرت الحكومة على تغيير خطط الإنفاق، وإضافة مخصصات جديدة.