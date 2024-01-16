12 مجزرة في 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان على غزة منذ أكتوبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24285 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي. فيما أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيداً و252 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بإصابة 61154 شخصا بجروح فيما يظل العديد من الضحايا تحت الأنقاض، وفق وكالة «فرانس برس.»

وتواصل القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 64 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، الليلة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 20 فلسطينيا استُشهدوا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة. وأضاف، أن 11 فلسطينيا استُشهدوا أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيبت المواطنة شهد حربي الحداد بجروح خطيرة في القصف، وهي الناجية الوحيدة من أسرتها.

كما استُشهد أكثر من 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى استشهاد سبعة مواطنين بجوار مستشفى ناصر في المدينة. ولفتت (وفا) إلى أن سبعة فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيمي المغازي والبريج، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف على منزل لعائلة المزنر بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة شمعة في قصف من طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا في منطقة النفق شرق مدينة غزة. استشهد ثلاث فلسطينيين وأصيب عشرات الجرحى في قصف استهدف مدرسة تضم عشرات النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خان يوس لقصف جوي ومدفعي.

ولليوم الخامس على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل. وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في القطاع، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.