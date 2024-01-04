مقتل مسؤول في حزب الله و3 مرافقين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول محلي وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ونعى حزب الله، في بيان، أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك جراء الضربة الإسرائيلية.

- نصر الله: إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان فسيكون قتالنا من دون ضوابط

جاء ذلك بعد ساعات من خطاب للأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي حذّر «إسرائيل» من شن حرب على لبنان، مؤكدًا أن قتال الحزب حينها سيكون «بلا ضوابط».

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم الأربعاء إلى تسعة من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.