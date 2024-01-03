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نصر الله: إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان فسيكون قتالنا من دون ضوابط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:39 مساء
نصر الله: إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان فسيكون قتالنا من دون ضوابط
مناصرون لحزب الله اللبناني خلال مشاهدتهم في الضاحية الجنوبية لبيروت خطاباً عبر الشاشة لأمين عام الحزب حسن نصرالله، في 3 يناير 2024. (أ ف ب)
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حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، إسرائيل من شن حرب على لبنان، مؤكداً أن قتال الحزب حينها سيكون «بلا ضوابط».

وتحدث نصر الله في الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، وغداة مقتل القيادي في «حماس» صالح العاروري بعملية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نسبتها السلطات اللبنانية والفصيل الفلسطيني إلى إسرائيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال نصرالله في الكلمة التي كانت مقررة مسبقا وبثتها قناة «المنار» التابعة لحزبه: «حتى الآن، نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، ولذلك ندفع ثمنا من أرواح شبابنا». ونبه من أنه «إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان فسيكون قتالنا بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط»، مضيفا: «لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها».

حزب الله ينعي خمسة من مقاتليه
ونعى حزب الله خمسة من مقاتليه الأربعاء، وتبنى على غرار عملياته اليومية استهداف عشرة مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين قرب الحدود.

ويقول حزب الله، الذي ليس له أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، إنه يستهدف بشكل رئيسي في عملياته اليومية أهدافا عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة، و«إسناداً لمقاومته». وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية،وما تصفه بـ«البنى التحتية» لحزب الله وتحركات مقاتليه قرب الحدود. 

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واعتبر نصر الله أن ما جرى في غزة «منذ 7 أكتوبر وما سيجري لاحقا أضعف إسرائيل، وهزّ كيانها وأسسها وبنيانها»، مضيفاً: «كما يقول إخواننا الفلسطينيون وضعها على طريق الزوال».

«اغتيال» العاروري وستة آخرين
ومنذ بدء التصعيد قرب الحدود، نفذ الاحتلال الإسرائيلي ضربات محدودة في عمق الجنوب اللبناني، قبل أن يُتهم الثلاثاء بـ«اغتيال» العاروري وستة آخرين في أثناء اجتماع داخل شقة بمبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرز معاقل حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، والمدعومة من طهران. ولم يؤكد جيش الاحتلال الاسرائيلي شن الضربة، لكنه قال إنه «يستعد لكل السيناريوهات».

وقال نصر الله، الأربعاء، إن استهداف العاروري يشكّل «جريمة كبيرة». وأضاف: «ما حدث خطير بقتل الشيخ صالح واخوانه وضرب الضاحية الجنوبية لبيروت»، مضيفاً: «للمرة الأولى يستهدفون الضاحية بهذا الشكل منذ العام 2006». وكرّر ما ذكره حزبه في بيانه الثلاثاء من أن الجريمة لن «تبقى دون ردّ أو عقاب»، مخاطبا الإسرائيليين بالقول: «بيننا الميدان والأيام والليالي».

ستة «صواريخ موجهة»
وقال مصدر أمني لبناني بارز إن القصف الذي أدى إلى مقتل العاروري ورفاقه جرى عبر ستة «صواريخ موجّهة»، أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية، وانفجر أربعة منها فقط، زنة كل منها نحو مئة كيلوغرام.

وتشيّع حركة «حماس» العاروري واثنين من قادة كتائب عز الدين القسام بدءاً من الثالثة (13.00 ت غ) بعد ظهر الخميس في محلة طريق الجديدة في بيروت، قبل أن يدفنوا في مقبرة الشهداء بمخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

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