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20 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منزل برفح

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 09:22 مساء
20 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منزل برفح
عمليات انتشار ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)
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استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال. كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

- 21320 شهيدا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وفي سياق متصل، استشهد شاب من بلدة يطا جنوب الخليل عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب بيت لحم.

كما استُشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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