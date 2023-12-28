قوات الاحتلال تصيب فتى فلسطينيا وتستولي على محتويات محلات صرافة في نابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب فتى يبلغ 17 عاما خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بإصابة فتى في البطن برصاص الاحتلال الحي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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ونقلت «وفا» عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية اقتحمت نابلس من جهة حاجز بيت فوريك وسيرت آلياتها العسكرية، ونفذت عمليات دهم طالت محلات صرافة حيث استولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، كما اقتحمت عديد المنازل وألحقت أضرارا بها.