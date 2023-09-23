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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 10:27 صباحا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتاد شابا إلى مدرعة تابعة لها تمهيدا لنقله لمقار الاعتقال (صورة أرشيفية:وفا)
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات موسعة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة شبان على حاجز بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية لـ«وفا» بأن قوات الاحتلال أوقفت الشبان الخمسة، الذين لم يتسن لـ«وفا» التعرف على هوياتهم بعد، في أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم من حاجز بيت فوريك، حيث قيدتهم، واحتجزتهم ساعات.

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وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت سلطات الاحتلال، السبت، شابا من مدينة الخليل، بعد مداهمة منزله.
وفي سياق موازٍ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وفتشت منزلا، واعتقلت شابا.

اعتقال شابين من جنين ليلة أمس
ويأتي ذلك بعدما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية عنزة جنوب جنين على حاجز «دوتان» العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، الليلة الماضية، حسبما ذكرت مصادر أمنية لـ«وفا».
 

الاحتلال يضيق الخناق على بلدتي بيت فوريك وبيت دجن 
وتضيق قوات الاحتلال الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن من خلال إغلاق الحاجز العسكري الذي يعد المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر، بخلاف التسبب في أزمة مرورية خانقة، وعرقلة حركة المواطنين والطلبة، وفق «وفا».

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