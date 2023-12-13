اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط

أجبر الاحتلال الإسرائيلي طلاب مدارس جنين، شمال الضفة الغربية، على مواصلة التعليم عن بُعد، وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها، لإنقاذ العام الدراسي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، مساء الأربعاء، استمرار التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، في بيان، إنه «نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة جنين ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلبة، يجرى تحويل التعليم يوم غد الخميس عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم، وفي أي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال».

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الذين يسكنون في المدينة والمخيم وأي منطقة فيها اقتحام لقوات الاحتلال، ولا يستطيعون الخروج لمدارسهم، بإمكانهم التواصل مع مدارسهم، وإعطاء حصصهم عن بُعد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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مدارس جنين تغلق أبوابها بسبب الاقتحامات الإسرائيلية

وأغلقت المدارس في مدينة جنين ومخيمها، اليوم الأربعاء، أبوابها لليوم الثاني على التوالي، وجرى التحوّل للتعليم الإلكتروني عن بُعد.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين واعتقال أكثر من 600.