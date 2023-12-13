  • Alwasat News
Atwasat

اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 10:45 مساء
اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني
طلاب الصف الابتدائي بمدرسة عبدالله اليونس الأساسية في جنين (صفحة المدرسة على فيسبوك)
alwasat radio

أجبر الاحتلال الإسرائيلي طلاب مدارس جنين، شمال الضفة الغربية، على مواصلة التعليم عن بُعد، وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها، لإنقاذ العام الدراسي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، مساء الأربعاء، استمرار التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، في بيان، إنه «نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة جنين ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلبة، يجرى تحويل التعليم يوم غد الخميس عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم، وفي أي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال».

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الذين يسكنون في المدينة والمخيم وأي منطقة فيها اقتحام لقوات الاحتلال، ولا يستطيعون الخروج لمدارسهم، بإمكانهم التواصل مع مدارسهم، وإعطاء حصصهم عن بُعد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

- 4 شهداء في قصف «إسرائيلي» على مدينة جنين بالضفة الغربية

مدارس جنين تغلق أبوابها بسبب الاقتحامات الإسرائيلية
وأغلقت المدارس في مدينة جنين ومخيمها، اليوم الأربعاء، أبوابها لليوم الثاني على التوالي، وجرى التحوّل للتعليم الإلكتروني عن بُعد.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين واعتقال أكثر من 600.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار

الأردن يريد حماية أشجار الزيتون المعمرة من الاندثار
ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد

شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة

المطر والبرد يفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة
التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام

التجارة عبر الـ«تيك توك» الحل السحري للهروب من البطالة في فيتنام
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد

فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 18 ألفا و600 شهيد
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 18 ألفا و600 ...
«شاهد»: القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الزيتون
«شاهد»: القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي ...
هنية: أي ترتيبات بغزة دون «حماس» وفصائل المقاومة هي «وهم وسراب»
هنية: أي ترتيبات بغزة دون «حماس» وفصائل المقاومة هي «وهم وسراب»
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة ...
اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني
اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج ......
المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا...
سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»
سيناتور أميركي يطالب بحجب 10 مليارات دولار من المساعدات ......
الاحتلال الإسرائيلي يقصف صالون حلاقة في جنين
الاحتلال الإسرائيلي يقصف صالون حلاقة في جنين...
اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني
اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني...
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل الحملة العسكرية في غزة
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن «مخاوف» حول تواصل ......
المزيد