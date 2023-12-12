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4 شهداء في قصف «إسرائيلي» على مدينة جنين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 10:11 صباحا
4 شهداء في قصف «إسرائيلي» على مدينة جنين بالضفة الغربية
الشهداء الأربعة الذين سقطوا في قصف «إسرائيلي» على مدينة جنين بالضفة الغربية. (وفا)
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استشهد أربعة شبان، وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال لمجموعة شبان في حي السيباط من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر، بأن أربعة شبان شهداء، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين (18 عاما)، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تحاصر قوات الاحتلال مستشفيات: ابن سينا، وجنين الحكومي، الرازي، وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

ودمرت قوات الاحتلال دوار الأسير الشهيد كمال أبو وعر في حي الجابريات في جنين، مع أعمال تخريب للبنية التحتية.

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فيما أصيب والد الشهيد زكارنة بجلطة بعد تلقيه خبر استشهاد نجله، وهو والد الشهيد صدقي، الذي استشهد في الثامن من ديسمبر عام 2022.

وأعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، أن دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها، أو في أي تجمع تتواجد فيه قوات الاحتلال سيكون إلكترونيا.

ولا تزال قوات القوات تمنع الطواقم الصحفية من التواجد في المناطق التي تشهد اقتحامات، وتغطية ما يدور هناك.

حملة تفتيش ومداهمات للمنازل
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم، رفقة عدة جرافات عسكرية من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في المخيم وأحياء الجابريات، وطلعة الغبس، وأبو ظهير، ومنطقة البيادر، وحي المراح وسط اندلاع مواجهات، كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، فيما تشهد سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة.

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من مستشفيات مدينة جنين، وانتشرت آلياتها العسكرية بكثافة في مختلف شوارع المدينة ومحيط المخيم.

كما قامت جرافات قوات الاحتلال بتجريف عدد من الشوارع في محيط مخيم جنين وتخريب البنى التحتية، ودمرت عدة مركبات.

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