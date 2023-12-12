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الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره الجماعية بغزة في اليوم الـ67 للعدوان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 05:48 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره الجماعية بغزة في اليوم الـ67 للعدوان
فلسطيني يحمل طفله ومن حوله الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ67 تواليًا، بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية ومجابهتها من قبل المقاومة الفلسطينية.

واستُشهد شخص وأصيب آخرون جراء إطلاق نار من طائرة مسيَّرة للاحتلال على مواطنين مارة وسط خان يونس، وشن طيران الاحتلال غارتين في شارع مسعود شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، وهناك أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة السدرة بحي الدرج في مدينة غزة، كما وصل 3 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جراء انتشالهم من شرق المدينة إثر قصف من قوات الاحتلال.

 قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم النصيرات
وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط القطاع، ووصلت عدة إصابات إلى المستشفى الكويتي بعد غارات إسرائيلية في رفح، واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن قوات الاحتلال تجمع في هذه الأثناء الذكور بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، معبرا عن خشيته على اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم. وطالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فورا لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتها.

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وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان يطلب من إدارة المستشفى والطواقم الطبية تسليم قطعة سلاح رجل أمن المستشفى، وهذا يعني أنه يريد تبرير اقتحامه للمستشفى بهذا السلوك الإجرامي وفبركة أكذوبة جديدة ونخشى أن يستخدم ذلك ذريعة ضد الطواقم الطبية والمستشفى.

واستُشهد عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبوالروس في مخيم النصيرات، وارتقى شهيدان وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق دير البلح وسط القطاع، وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

استشهاد 6 أطفال جراء قصف منزل بحي الزهور 
وأفادت مصادر طبية بوصول 20 شهيدًا منهم أطفال جراء قصف قصف الاحتلال على عدة منازل في رفح فجر اليوم، منهم 12 بينهم 6 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حرب في حي الزهور شمال رفح. وأفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس صباح اليوم بوصول 19 شهيدًا، منهم 4 نساء وطفل، إضافة إلى 57 إصابة منهم 10 أطفال و10 نساء.

وسقط  شهيد وأصيب 6 مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة وهبة بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس. ونفذت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر.

 18 ألفاً و205 شهداء
واستشهد طفل رضيع جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة، وأعلن مدير عام الصحة في غزة د.منير البرش أن 3 أطفال فقدوا حياتهم نتيجة نقص الأوكسجين بمستشفى كمال عدوان وقال: لدينا 12 طفلا بالعناية المركزة و6 خدج.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 ألفًا و205 شهداء و49 ألفًا و645 إصابة مُنذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة مساء الإثنين.

وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الماضية، في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء، بما فيها المناطق التي يدّعي الاحتلال كذبًا أنها آمنة.

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