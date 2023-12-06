الحوثيون يتبنون إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على إيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم الأربعاء عن إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية بمدينة إيلات في الأراضي الفلسطنية المحتلة، وجددت تهديدها باستهداف السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والممر المائي الدولي باب المندب.

وقالت القوات العسكرية لجماعة الحوثي، في بيان بثته قناة «المسيرة» الناطقة باسم الجماعة، إن القوة الصاروخية بالقوات المسلحة أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة أم الرشراش «مدينة إيلات» جنوبي فلسطين المحتلة.

وجددت قوات الحوثي، على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرة للشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان على في غزة، وفقا للبيان.

محرم على إسرائيل

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع بحكومة الحوثيين بصنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن البحر الأحمر من خليج العقبة وحتى باب المندب، أصبح محرم على إسرائيل وسيتم الاستيلاء على أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو إنزال الضربات عليها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية للجماعة.

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وأضاف العاطفي خلال زيارته لمنتسبي القوات البحرية والدفاع الساحلي والمنطقة العسكرية الخامسة في الساحل الغربي التابعة للجماعة والمتمركزة في محافظة الحديدة أن القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسير كله جاهز لانزال أقسى الضربات الفردية والجماعية على الأهداف الثابتة أو المتحركة لإسرائيل نصرة لغزة، وسنستمر في تنفيذ الضربات الصاروخية والطيران المسير على أي أهداف إسرائيلية حتى يوقف عدوانه على غزة.

استهداف سفينتين إسرائيليتين بصاروخ بحري

والأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قواتها البحرية سفينتين إسرائيليتين بصاروخ بحري وطائرة مسيرة من دون طيار في مضيق باب المندب الممر المائي الدولي الواقع جنوب غربي اليمن.

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين عن إطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة من دون طيار لأكثر من مرة على أهداف في إسرائيل.

وفي 19 نوفمبر الفائت، أعلنت الجماعة عن استيلائها على «سفينة إسرائيلية» على متنها 52 بحارا من جنسيات مختلفة في عملية إنزال عسكري أثناء مرور السفينة بالممر المائي الدولي في البحر الأحمر.